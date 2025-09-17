Minore arrestato dai carabinieri di Altedo per spaccio di stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Altedo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressioni dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del parco denominato Avis, hanno arrestato un minorenne italiano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Il giovane, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 97 gr di hashish e di un bilancino di precisione. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il minorenne arrestato dai Carabinieri è stato accompagnato in una struttura della giustizia minorile, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

In seguito, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna ha disposto per il minore, l’obbligo di permanenza domiciliare notturna, con frequenza scolastica obbligatoria.