mercoledì, 17 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaMinore arrestato dai carabinieri di Altedo per spaccio di stupefacenti





Minore arrestato dai carabinieri di Altedo per spaccio di stupefacenti

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri della Stazione di Altedo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressioni dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del parco denominato Avis, hanno arrestato un minorenne italiano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Il giovane, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 97 gr di hashish e di un bilancino di precisione. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il minorenne arrestato dai Carabinieri è stato accompagnato in una struttura della giustizia minorile, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

In seguito, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna ha disposto per il minore, l’obbligo di permanenza domiciliare notturna, con frequenza scolastica obbligatoria.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.