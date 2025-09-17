mercoledì, 17 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiMaranello, Trame Estensi: un incontro su Mary Of Modena





Maranello, Trame Estensi: un incontro su Mary Of Modena

AppuntamentiMaranello
Tempo di lettura 1 min.

Sabato 20 settembre al Mabic il primo appuntamento del ciclo

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Mabic (foto Oscar Ferrari)

Al via “Trame Estensi”, un affascinante percorso alla scoperta della dinastia estense e del suo legame con il territorio modenese: un ciclo di sette incontri tra Fiorano Modenese e Maranello, in programma dal 20 settembre all’8 novembre. Il primo incontro è in programma sabato 20 settembre alle ore 17:30 alla Biblioteca Mabic di Maranello: si parlerà di “Mary of Modena e il nonno Francesco I. Arti e lettere” con Laura Corallo.

Il progetto vuole valorizzare e approfondire la storia di alcune figure centrali della famiglia d’Este, che ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo culturale e artistico del territorio. Il loro arrivo a Modena nel 1598 segnò l’inizio di grandi trasformazioni, lasciando un’impronta duratura nell’architettura, nell’arte e nell’identità locale. Gli incontri si terranno in luoghi simbolo del territorio, come il Castello di Spezzano, il Santuario di Fiorano e la Biblioteca Mabic di Maranello, e coinvolgeranno storici, esperti e appassionati di cultura locale, arte ed enogastronomia. “Trame Estensi” è un’occasione speciale per riscoprire il ricco patrimonio culturale del nostro territorio, attraverso una narrazione che intreccia storia, arte, architettura e tradizioni, creando un dialogo tra passato e presente che continua a vivere ancora oggi. Gli altri temi affrontati nel corso degli incontri saranno il Miracolo del Fuoco di Fiorano e la figura di Francesco I, il gusto alla corte estense, con un focus sull’aceto balsamico, la storia di Marco Pio e Clelia, tra Spezzano e Sassuolo, la nascita della Via Giardini, arteria storica progettata da un estense, il feudo di Maranello e il legame tra Borso d’Este e i Calcagnini, l’opera dell’architetto Gaspare Vigarani, genio della scenografia e autore del Palazzo Ducale di Sassuolo.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.