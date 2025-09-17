L’attrice Daniela Poggi a San Felice con lo spettacolo “Tra memoria e amore”Giovedì 18 settembre a San Felice sul Panaro, presso il Pala Round, ore 20.30, l’attrice Daniela Poggi presenta lo spettacolo “Tra memoria e amore”, in cui racconta la sua esperienza con la madre malata di Alzheimer. A seguire si svolgerà una tavola rotonda con Mara Veschi, geriatra del Centro Disturbi Cognitivi del Distretto di Mirandola e Elena Zavatta, psicologa del Centro Disturbi Cognitivi Area Nord. Ingresso libero.

L’attrice Daniela Poggi a San Felice con lo spettacolo “Tra memoria e amore”L’iniziativa, che rientra nella settimana Alzheimer dal 17 al 24 settembre, è promossa dalla Dementia Friendly Community di San Felice sul Panaro, con accompagnamento musicale della Fondazione scuola di musica “Andreoli”. Organizzano Ausl di Modena, Comune di San Felice, Unione Comuni Modenesi Area Nord, con il patrocinio del Comune di Mirandola. «La malattia di Alzheimer è una sfida che colpisce non solo le persone affette, ma anche le loro famiglie e i caregiver – spiega l’assessore ai Servizi sociali del Comune di San Felice Elisabetta Malagoli – è fondamentale aumentare la consapevolezza e il sostegno per migliorare la qualità della vita di chi convive con questa malattia. Lo spettacolo di Daniela Poggi sarà un momento di riflessione e ci auguriamo possa sensibilizzare e motivare le persone a sostenere chi si impegna per la ricerca e per l’assistenza alle persone colpite da questa malattia». Per Silvia Biasini, direttrice della Fondazione scuola di musica “Andreoli: «Si tratta di un’opportunità incredibile per la Fondazione scuola di musica incontrare, in un dialogo musicale, Daniela Poggi, grande artista, sensibile e straordinaria interprete. Un valore aggiunto alla Settimana dell’Alzheimer, in linea con gli obiettivi fondamentali della scuola di musica, da sempre impegnata a promuovere ascolto e inclusione». Sempre a San Felice sul Panaro, in occasione della settimana Alzheimer, il Monumento ai Caduti sarà illuminato di viola dal 17 al 24 settembre.