Iniziati a Vezzano i lavori di ripristino del muro di sostegno della SP 11 a Sedrio

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
Questa settimana prendono il via i lavori per il ripristino del muro di sostegno della sede stradale di Via Martelli, in località Sedrio, e del relativo tratto di marciapiede nella zona della fermata Seta.

L’intervento consiste nella realizzazione di un muro di 25 cm di spessore per una lunghezza di 33,60 metri e altezza media di 1,5 metri, con un cordolo che unisce il nuovo muro con l’esistente per un riposizionamento della recinzione metallica.

Il costo totale dell’intervento di 50.000 € è finanziato al 50% dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale contributo per gli eventi meteorologici del settembre 2023, e al 50% dalla Provincia di Reggio Emilia, con la quale l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto un accordo a ciò finalizzato.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta AMECO Srl di Castelnovo ne' Monti.

 

 

















