Giovedì 18 settembre riparte a Bologna il pedibus

Ripartono domani mattina in sedici scuole primarie della città i pedibus con le loro linee colorate, un modo per andare incontro alle lezioni in compagnia. I giovani studenti avranno degli accompagnatori d’eccezione, atleti dei cosiddetti sport minori che approfitteranno per raccontare i segreti dei propri sport e cimentarsi in divertenti e coinvolgenti dimostrazioni e alcuni amministratori locali. L’esercizio fisico mattutino è fondamentale per una sana crescita psicofisica dei bambini, partendo proprio dal semplice gesto di andare a scuola in compagnia, a piedi e in bicicletta.

Tra gli altri accompagnatori, la nuotatrice Martina Grimaldi, che assieme all’assessore alla Scuola Daniele Ara sarà alle 8 alla scuole Bottego in piazza da Verrazzano 1. La boxeur Pamela Malvina e il suo allenatore, saranno alle 8 con l’assessora allo sport Roberta Li Calzi e la presidente del quartiere San Donato/San Vitale Adriana Locascio, alle scuole Chiostri in via Gandusio angolo via Vestri.

Alle scuole Don Milani, alle 8.15 incrocio via Ruggi/via Albini, sarà presente l’assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello in compagnia di alcuni atleti del frisbee. Appuntamento alle 8 all’Arco del Meloncello alle scuole Armandi-Vogli con il presidente del quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani e gli atleti dell’hockey Ana Victoria Marcos e Franco Bascope. La presidente del quartiere Savena Marzia Benassi e l’atleta di freccette Alberto Lanzi, accoglieranno gli studenti alle 7.50 alle scuole Piaget all’incrocio di via Genova capolinea della linea 27.

L’iniziativa è parte del progetto “Bologna a scuola si muove sostenibile” promosso dal Comune di Bologna inserita all’interno della Settimana Europea della Mobilità.

Elenco completo degli appuntamenti nella giornata di domani 18 settembre