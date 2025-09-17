Finale Emilia: in ccarcere un 33enne italiano condannato in via definitiva

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Finale Emilia hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, nei confronti di un uomo riconosciuto colpevole di una serie di reati contro il patrimonio.

L’uomo, 33enne italiano, condannato in via definitiva, dovrà espiare una pena residua pari a 4 anni, 2 mesi e 12 giorni, per fatti commessi tra il 2015 e il 2021 nelle province di Modena e Ferrara.

A termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Modena.