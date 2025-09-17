Festival Manu Scribere: il primo festival italiano della Scrittura a Mano torna a Bologna con la 4a edizione

Il titolo di questa edizione è: TRAME D’INCHIOSTRO: scrittura e grafologia fra gialli, crimini e misteri. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. I laboratori sono gratuiti, a numero chiuso, con prenotazione sul sito www.manuscribere.it.

«Questa manifestazione, nata dall’idea di promuovere e riscoprire la scrittura manuale, in un’epoca dominata dalla tecnologia digitale, si propone di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di preservare questa competenza, spesso sottovalutata. La scrittura a mano, infatti, non è solo un gesto quotidiano, ma anche uno strumento di comunicazione molto più profondo e personale, capace di rivelare aspetti nascosti della persona e delle emozioni di chi scrive. Attraverso incontri, workshop, laboratori e spettacoli, il Festival mira a divulgare il valore della grafologia, una disciplina che permette di interpretare lo scrivente e il suo stato d’animo attraverso il modo di scrivere.» dichiara Guglielmo Incerti Caselli, presidente nazionale di A.G.I.

Il festival è promosso e organizzato da A.G.I. in collaborazione con l’Istituto Grafologico Internazionale “G.Moretti” di Urbino, la Campagna per il Diritto di Scrivere a Mano e l’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Linguistica e Culturale (OSSMED).

Il festival gode del patrocinio dell’UNESCO, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna, di Bologna Biblioteche, dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, dello IUSVE, della Fondazione Luigi Einaudi, dell’IPA International Police Association, del Conservatorio G.B. Martini di Bologna.

Un grazie particolare a Fondazione Golinelli, Moleskine, SCRIBO.

Media partner: RAI Cultura

Tutto il programma su www.manuscribere.it

Per informazioni: +39.338.3305215