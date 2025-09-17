Armata di coltello aggredisce i Carabinieri: arrestata 31enne modenese

Nel pomeriggio di ieri, 16 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 31enne modenese, ritenuta responsabile dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di coltello.

L’intervento dei militari è scaturito da una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa, che segnalava la presenza di una persona sospetta nei pressi della sede AVIS Provinciale di via Borri. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato la donna, in apparente stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Sottoposta a controllo, è stata trovata in possesso di un coltello a lama fissa della lunghezza di circa 15 cm. Durante la fase di identificazione, la donna ha opposto attiva resistenza al controllo, aggredendo i militari con sputi, spintoni e graffi. Uno degli operanti ha riportato lievi lesioni, successivamente medicate presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Modena.

La donna è stata pertanto tratta in arresto e, a seguito dell’udienza per direttissima, è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.