martedì, 16 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino BologneseViolenza sessuale e atti persecutori, in provincia di Bologna 62enne colpito da...





Violenza sessuale e atti persecutori, in provincia di Bologna 62enne colpito da misura cautelare

Appennino BologneseBolognaVergato
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine di repertorio

I Carabinieri della Compagnia di Vergato hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa e a tutti i luoghi da lei abitualmente frequentati, con l’applicazione del cd braccialetto elettronico, nei confronti di un sessantaduenne straniero, indagato del reato di violenza sessuale e atti persecutori.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini dei Carabinieri, a seguito della querela presentata da una donna sulla cinquantina. La vittima, un’operatrice socio sanitaria, si è rivolta ai Carabinieri trovando la forza di raccontare le continue condotte moleste avanzate dall’uomo, marito di una signora anziana alla quale la stessa prestava assistenza, accudendola nelle faccende di vita quotidiana. Negli ultimi quattro-cinque mesi, l’uomo l’ha in più occasioni palpeggiata e molestata, rivolgendole continue allusioni a carattere sessuale, compiendo atti osceni in sua presenza e pedinandola durante il tragitto per raggiungere casa.

Il sessantaduenne, rintracciato dai Carabinieri, è ora sottoposto alla misura cautelare disposta dal Giudice.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.