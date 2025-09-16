HomeVideo PilloleUcraina: un drone russo colpisce un palazzo a Kharkiv, 4 feriti <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ab9d0603&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab9d0603' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a803d2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=231&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a803d2' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a1fa5ad7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a1fa5ad7' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ad4580c9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad4580c9' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ad0ee066&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0ee066' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a0ec3a8e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a0ec3a8e' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a3f3d80a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=22&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3f3d80a' border='0' alt='' /></a> Ucraina: un drone russo colpisce un palazzo a Kharkiv, 4 feriti Video Pillole Tempo di lettura Less than 1 min. FacebookTwitterWhatsAppLinkedinEmailStampaTelegram 16 Settembre 2025 ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP Pillole <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ac0f4706&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=10&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac0f4706' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=aa9e9741&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa9e9741' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a129c241&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=32&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a129c241' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ad3595e0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad3595e0' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ae306e98&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=21&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae306e98' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=aaf6ee36&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=17&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aaf6ee36' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a3e28d12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3e28d12' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=af5083c5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=19&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=af5083c5' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a9c62c27&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=20&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a9c62c27' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a5d5c14a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=42&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5d5c14a' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a3f95c40&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=43&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3f95c40' border='0' alt='' /></a> 16 Settembre 2025 Red IP FacebookInstagramTwitterYoutube Ultime notizie In evidenza Reggio Emilia Settimana europea della mobilità, parte da Reggio Emilia la nuova edizione del Bike to work Reggio Emilia Domani 17 settembre è la “Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”