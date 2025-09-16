Sogno in musica a Correggio Palazzo Principi

Mercoledì 17 settembre, alle ore 21:00; l’incantevole cortile di Palazzo dei Principi accoglierà il terzo appuntamento dedicato agli amanti della musica classica. Sogno: questo è il titolo del raffinato concerto che vedrà protagonisti i Maestri Daniela Pini, mezzosoprano, e Davide Burani, arpista.

Laureata presso l’Università di Bologna in Lettere Moderne, con tesi in storia della musica e successivamente in Beni Culturali con il massimo dei voti, Daniela Pini ha studiato canto con il Maestro Angelo Bertacchi. La sua duttilità vocale le permette di spaziare tra diversi stili, che vanno dalla musica Barocca alla musica contemporanea ed ha in repertorio oltre 60 titoli.

Davide Burani è diplomato in pianoforte e in arpa, ha conseguito con lode il Diploma Accademico di secondo livello in arpa presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Perfezionatosi con Fabrice Pierre e Judith Liber , si è imposto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali e si è esibito in qualità di solista in prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’ estero.

La serata si propone come un viaggio musicale tra arie d’opera e musiche da camera provenienti da epoche e stili differenti, uniti dall’ elegante connubio tra voce e arpa, dando vita ad un intreccio sonoro di rara raffinatezza.

Sarà un occasione preziosa per ascoltare dal vivo due interpreti di rilievo del panorama musicale internazionale in un repertorio, che spazia da autori come Francesco Paolo Tosti a Gioacchino Rossini, passando per Alphonse Hasselmans e Georges Bizet.

Un evento gratuito, aperto a tutta la cittadinanza, che coniuga la bellezza della musica dal vivo al fascino di un luogo ricco di storia.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: Telefono: 0522 691806 – E-mail: museo@comune.correggio.re.it