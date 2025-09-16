Rifiuti: in provincia di Modena da Atersir oltre 1,8 milioni di euro

Oltre 1,8 milioni di euro da ATERSIR ai Comuni della provincia di Modena, grazie al Fondo d’Ambito previsto dalla Legge Regionale n. 16/2015 che, in linea con i principi dell’Economia Circolare, ha identificato nella prevenzione e nel riciclaggio le priorità nella gestione dei rifiuti, mirando alla progressiva riduzione dei rifiuti urbani residui non inviati a riciclaggio, attraverso la corretta gestione delle filiere di raccolta differenziata ed attraverso la leva tariffaria, secondo il principio del “chi inquina paga”.

Il Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti ha lo scopo di premiare i Comuni che raggiungono le migliori performance di riduzione di rifiuti non inviati a riciclaggio, di favorire la realizzazione dei centri comunali per il riuso e lo svolgimento di iniziative locali di prevenzione rifiuti, di migliorare il servizio nei comuni della montagna e di premiare gli utenti dei Comuni “virtuosi” e “super virtuosi”.

INTERVENTI PREVENZIONE / RIDUZIONE RIFIUTI

Nel dettaglio, 145 mila euro sono stati destinati nel 2024 ai Comuni della provincia di Modena per interventi volti alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti.

Tra i progetti finanziati:

nel Comune di Maranello l’installazione di 9 erogatori d’acqua potabile, microfiltrata e refrigerata/gassata, in scuole, sedi comunali e biblioteca, con fornitura di 1.500 borracce a studenti e personale e attività di sensibilizzazione;

l’installazione di 9 erogatori d’acqua potabile, microfiltrata e refrigerata/gassata, in scuole, sedi comunali e biblioteca, con fornitura di 1.500 borracce a studenti e personale e attività di sensibilizzazione; nel Comune di Concordia sulla Secchia progetto per installare, noleggiare e manutenere 4 erogatori d’acqua in scuole, sedi comunali e palestre;

progetto per installare, noleggiare e manutenere 4 erogatori d’acqua in scuole, sedi comunali e palestre; a Fiorano Modenese la sostituzione delle due attuali Case dell’Acqua con nuove strutture da installare in aree strategiche;

la sostituzione delle due attuali Case dell’Acqua con nuove strutture da installare in aree strategiche; a Modena il progetto che prevede di recuperare le eccedenze prodotte da soggetti che operano nella filiera alimentare, a favore di enti no profit del territorio che si occupano di persone in stato di difficoltà;

il progetto che prevede di recuperare le eccedenze prodotte da soggetti che operano nella filiera alimentare, a favore di enti no profit del territorio che si occupano di persone in stato di difficoltà; nel Comune di Castelvetro di Modena realizzazione di punti di distribuzione di acqua presso i centri sportivi di Castelvetro di Modena e Solignano Nuovo. L’iniziativa comprende campagne informative, coinvolgimento delle scuole e sensibilizzazione sul corretto uso dell’acqua;

realizzazione di punti di distribuzione di acqua presso i centri sportivi di Castelvetro di Modena e Solignano Nuovo. L’iniziativa comprende campagne informative, coinvolgimento delle scuole e sensibilizzazione sul corretto uso dell’acqua; nell’ Unione Terre d’Argine realizzazione di sabbiere lavabili per ridurre il rifiuto di “sabbia” (sepiolite granulare) nel nuovo gattile;

realizzazione di sabbiere lavabili per ridurre il rifiuto di “sabbia” (sepiolite granulare) nel nuovo gattile; A Prignano sulla Secchia installazione e manutenzione della Casa dell’Acqua in un’area di alta frequentazione, con campagna informativa, per garantire efficacia ed efficienza rispetto alle fontane pubbliche.

MONTAGNA

Da alcuni anni il Fondo d’Ambito, a seguito della modifica apportata dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 23 del 27/12/2022, prevede il finanziamento di una serie di progetti per il miglioramento gestionale del servizio nei Comuni dell’area omogenea “montagna”. Nel 2024, in particolare, l’Agenzia ha finanziato 3 progetti nei Comuni della provincia di Modena per un totale di 726 mila euro, che riguardano due nuovi Centri di raccolta differenziata a Montese e Zocca e il progetto di videosorveglianza per contrastare l’abbandono e il conferimento irregolare di rifiuti a Serramazzoni.

COMUNI VIRTUOSI / SUPER VIRTUOSI

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse tra Comuni virtuosi e super virtuosi, ossia quei Comuni che producono le minori quantità ad abitante di rifiuto urbano da smaltire (quello indifferenziato o quello non riciclato), nella provincia di Modena ATERSIR finanzierà 47 enti virtuosi e 17 super virtuosi nel 2025, riducendo complessivamente il costo del servizio per questi Comuni di circa 970 mila euro.