Piscina comunale di Spezzano: più di 7.300 ingressi in tre mesi

Fiorano
Dopo gli importanti lavori di riqualificazione effettuati dal Comune e con la gestione collaudata di Nuova Sportiva

Sono state oltre 7.300 le persone che in questa calda estate 2025 hanno scelto di passare un po’ di tempo in piscina comunale di Fiorano Modenese, per rilassarsi e rinfrescarsi.

La piscina di Spezzano ha riaperto a inizi giugno, dopo gli importanti lavori di riqualificazione, che hanno riguardato la recinzione perimetrale esterna, la ristrutturazione di bagni e docce, il relamping con luci a led dei locali e l’installazione dell’impianto antifurto.

L’impianto gestito da Nuova Sportiva ha registrato nei tre mesi di apertura (fino al 31 agosto 2025), 5.363 ingressi a prezzo intero e 1.419 a prezzo ridotto, 287 ingressi pomeridiani (dalle 17 alle 19) e 243 ingressi in pausa pranzo.

“Con una media di oltre 80 presenze al giorno, senza contare bambini e ragazzi frequentanti i nostri centri estivi, – sottolinea l’assessore allo Sport, Luca Busani – si conferma l’importanza della piscina comunale per l’intera comunità fioranese: siamo ben consapevoli che purtroppo non sono mancati comportamenti da correggere e tenere monitorati e aspetti logistico organizzativi da verificare, ma è altrettanto evidente che, soprattutto in un momento storico difficile in particolar modo economicamente, questa struttura offre piacevoli momenti di svago e riposo, molto apprezzati dai cittadini.”

















