martedì, 16 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino BolognesePian del Voglio si mobilita per difendere il diritto ai servizi essenziali





Pian del Voglio si mobilita per difendere il diritto ai servizi essenziali

Appennino Bolognese
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 20 settembre, alle ore 12.00, in Piazza del Mercato, si terrà una manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale insieme a Cittadinanzattiva Emilia Romagna contro la chiusura della filiale di Banca Intesa Sanpaolo, unico presidio bancario presente nella frazione.

La chiusura di questo sportello rappresenta un duro colpo per i cittadini, soprattutto anziani e persone in condizioni di fragilità, che si troverebbero costretti a spostarsi per chilometri lungo strade di montagna per compiere operazioni quotidiane. Una situazione che si aggiunge a un processo di progressiva “desertificazione dei servizi” che colpisce le aree interne del Paese: uffici postali, scuole, presidi sanitari e trasporti vengono ridimensionati o chiusi, lasciando intere comunità sempre più isolate.

Secondo i dati Istat, in Italia vivono nelle aree interne circa 13,3 milioni di persone, distribuite in oltre 4.000 comuni che coprono più del 60% del territorio nazionale. Anche l’Appennino bolognese, di cui San Benedetto Val di Sambro fa parte, rientra pienamente in questo scenario.

“Difendere questa filiale significa difendere un diritto di cittadinanza – dichiarano gli organizzatori – perché senza servizi le persone sono spinte ad abbandonare i territori, accelerando lo spopolamento e la perdita di identità delle comunità locali. Ma anche una ulteriore difficoltà per chi vuole o deve restare in queste aree.”

La manifestazione sarà un’occasione per ribadire che le aree interne non possono essere considerate marginali, ma parte integrante del futuro del Paese. Cittadini, istituzioni e associazioni si incontreranno per lanciare un messaggio chiaro: “Noi ci saremo. E voi?”

Sabato 20 settembre, ore 12.00

Piazza del Mercato 10 – Pian del Voglio – Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.