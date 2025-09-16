martedì, 16 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressItalvolley cede 3-2 al Belgio, prima sconfitta ai Mondiali





Italvolley cede 3-2 al Belgio, prima sconfitta ai Mondiali

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Italvolley cede 3-2 al Belgio, prima sconfitta ai Mondiali

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Tentativo di rimonta fallito e prima sconfitta per l’Italvolley ai Mondiali nelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, dopo aver battuto l’Algeria all’esordio, si sono arresi per 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13) al Belgio sul parquet della Smart Arena Coliseum di Quezon City nella seconda giornata del Girone F. Giannelli e compagni, campioni in carica, sfideranno l’Ucraina giovedì (ore 15.30 italiane) nell’ultimo impegno della prima fase in un match da vincere per conquistare il pass per gli ottavi (si qualificano le prime due). De Giorgi ha scelto la stessa formazione del match d’esordio con la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Anzani e Russo al centro con Balaso libero. Belgio in campo con D’Hulst in palleggio, Reggers opposto, Deroo e Rotty schiacciatori, Coolman e D’Heer i centrali con Lantsoght libero. Per la selezione guidata da Emanuele Zanini, quasi certa del primato nel raggruppamento, 38 punti di Reggers, 18 di Deroo e 17 di Rotty; 18 di Bottolo e 16 di Michieletto per la Nazionale.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.