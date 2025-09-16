Inaugura a Palagano il cippo dedicato al partigiano Domenico Torri

Nell’ottantesimo anniversario della fine della guerra di Liberazione, la Sezione ANPI di Prignano-Polinago ha realizzato un cippo nel luogo dove, il 10 aprile del 1945 cadde, colpito a morte dal fuoco nazifascista, il partigiano Domenico Torri, nato il 16 ottobre del 1926. Il cippo si trova in un campo nel comune di Palagano, a poca distanza dalla Maestà dei Cavaini, sul crinale spartiacque tra il Dragone e il Rossenna. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la famiglia di Sergio Lorenzi, nipote del giovane combattente.

L’inaugurazione è prevista sabato 20 settembre alle 15:00.

Il padre Sisto e la madre, Dilva Rossi erano residenti a Polinago; con Domenico parteciparono alla Resistenza anche i fratelli Anacleto, nome di battaglia ‘Lupo’ e Francesco, noto con il nome di ‘Malizioso’, tutti appartenenti alla Brigata ‘Dragone’. I tre fratelli furono protagonisti di numerose azioni militari e dal loro stato di servizio risulta fossero presenti a Montefiorino il 3 agosto del ’44, quando le forze nazifasciste ebbero la meglio sulla Repubblica di Montefiorino, sorta il 17 giugno di quell’anno.

Dopo la benedizione da parte del parroco, Don Paolo Fratti, porteranno il loro saluto rappresentanti delle Associazioni e delle Istituzioni locali.