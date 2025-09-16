In piazza Garibaldi la mostra “La retta via esiste solo in geometria” dell’artista PAMCOC

Sono iniziati questa mattina in piazza Garibaldi gli allestimenti della mostra “La retta via esiste solo in geometria” dell’artista PAMCOC.

Promosso dal Servizio Eventi Culturali del Comune di Sassuolo e a cura di Martina Di Toro, il progetto inaugurerà venerdì 19 settembre alle ore 19 presso la Sala Matrimoni (ingresso da Via del Pretorio) alla presenza dell’artista, sarà visitabile durante i tre giorni della kermesse filosofica – da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025 – e proseguirà fino alla fine di ottobre, tra i portici di piazza Garibaldi e la Sala Matrimoni del Municipio di Sassuolo.

“La produzione artistica di PAMCOC – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – è caratterizzata dalla volontà di spiazzare lo spettatore, facendo sorgere dubbi e domande, e accendendo la curiosità di chi osserva le sue opere. Gli allestimenti in piazza Piccola condurranno lo spettatore alla Sala Matrimoni in un crescendo di curiosità e stupore”.

Tramite la fantasticheria, l’artista vuole coltivare il pensiero critico ma anche mantenere vivo il bambino interiore che risiede in tutti noi.

Un sapiente uso della parola e una profonda conoscenza del linguaggio sono gli strumenti tramite cui raggiungere questi obiettivi.

Con La retta via esiste solo in geometria, la riflessione si concentra sull’educazione ai giorni nostri, sottolineando come i banchi di scuola non siano l’unico luogo deputato all’apprendimento. PAMCOC cerca quindi di sfatare alcuni cliché, con riflessioni taglienti e reinterpretazioni di alcuni modi di dire parte del nostro bagaglio culturale comune.

Il risultato è un irriverente punto di vista sulla trasmissione del sapere, caratterizzato da una sana dose di ironia e provocazione.

PAMCOC (1983, Italia) vive a Reggio Emilia e si occupa di arti visive e linguaggio. Nel suo lavoro gioca con le parole attraverso diverse forme di comunicazione e senza un vero e proprio confine temporale, saltellando a piacimento tra infanzia ed età adulta. Questo ironico cortocircuito dà voce ai suoi pensieri senza filtri sulla vita e sulla società.

a cura di Martina Di Toro, promosso dal Servizio Eventi Culturali del Comune di Sassuolo in occasione del festivalfilosofia 2025

19.09 > 31.10.2025