Il Moto Club dei Vigili del fuoco riunito nel reggiano nel 35º anniversario della fondazione

Reggio Emilia
La sezione Moto Club dei Vigili del fuoco si è riunita a Reggio Emilia in occasione del 35º anniversario della fondazione, che ha voluto ricordare organizzando incontro nazionale dove hanno aderito 115 persone con 75 moto provenienti da varie città italiane.

La manifestazione è iniziata, partendo dal Comando Vigili del fuoco di Reggio Emilia per recarsi presso diversi luoghi della nostra provincia: caseificio il Fornacione di Felina con degustazione, la Pietra di Bismantova per ammirare da vicino questa meraviglia. Il gruppo si è anche recato presso la Reggia di Rivalta per una passeggiata nei giardini.

















