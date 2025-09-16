martedì, 16 Settembre 2025
Giovedì 18 settembre a Marzabotto presentazione del progetto MA.CA.CO

Appennino BologneseMarzabotto
Tempo di lettura Less than 1 min.
Il Comune di Marzabotto, la Consulta del Volontariato Sociale del Comune di Marzabotto e l’Associazione Mano Tesa ODV, invitano tutta la cittadinanza giovedì 18 settembre alla presentazione del progetto MA.CA.CO.

Con il progetto “MA.CA.CO.” l’amministrazione ha vinto il bando “Investimenti non produttivi nelle aree rurali” per il “Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi sociosanitari, le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture” della Regione Emilia-Romagna. 

L’appuntamento è presso l’auditorium all’interno della Ex Cartiera di Marzabotto a lama di Reno. 
– dalle ore 19:30 Aperitivo di benvenuto a cura di Mano Tesa ODV, Cellulosa, Bar Lama
– alle ore 20:30 Presentazione bando e progetto MA.CA.CO.

















