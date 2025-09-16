Furto da 10.000 euro in un cantiere a Bologna. La Polizia di Stato arresta in flagranza un uomo

La Polizia di Stato di Bologna, nel corso della notte ha tratto in arresto un cittadino italiano, 22enne, per il reato di tentato furto aggravato in concorso con persone rimaste ignote.
La volante dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico alle 1.00 circa si è portata presso il cantiere “Battiferro”, in Vicolo del Pellegrino, a seguito di una segnalazione dell’Istituto di Vilanza “CoopService” che riferiva che il cancello principale del cantiere risultava danneggiato pertanto procedeva a controllare l’interno dello stesso.
Il vigilante, dopo aver notato tre soggetti che si davano alla fuga in direzione dei capannoni siti in via Marco Polo, riusciva a bloccarne uno fino all’arrivo della volante.
Gli Agenti, individuavano a circa 100 mt. dal cantiere, un autocarro in uso al giovane, con all’interno n. 23 pali di ferro di proprietà del cantiere, del valore di 200 euro caduno per un totale di 10.000 euro. Altri 27 pronti per essere caricati, erano stati sistemati all’esterno del cantiere.
Il giovane, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato. Prevista per le ore 10 della giornata odierna l’udienza del rito direttissimo.