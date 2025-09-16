Cordoglio di Lapam Confartigianato per la scomparsa dello storico associato Ermanno Bertoni

«È con grande e profondo dolore che piangiamo la morte di Ermanno Bertoni, una vera e propria colonna portante della nostra associazione. In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzarne la disponibilità, la competenza e lo spirito collaborativo. Ha dedicato tempo ed energie al lavoro, senza mai dimenticare l’impegno verso l’associazione e verso tutta la comunità». Stefano Gelmuzzi, responsabile della sede Lapam Confartigianato Modena Tre, ricorda con queste parole Ermanno Bertoni, scomparso all’età di 88 anni.

Da sempre associato Lapam Confartigianato, la sua impresa Bertoni Srl, ora gestita dal figlio Loris, è famosa in tutto il mondo per la produzione di presepi. Una specializzazione che gli valse la partecipazione alla trasmissione “Un terno al lotto”, in onda su Rai 3, dedicata all’incontro tra imprese e persone in cerca di occupazione. Per l’associazione, Bertoni ha ricoperto il ruolo di consigliere provinciale e consigliere della categoria Legno e Arredo, dimostrando grande attaccamento alle dinamiche associative.

«Perdiamo una figura importante per l’associazione – aggiunge Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato –. La sua passione e il suo saper fare artigiano, tramandati anche al figlio che ora guida l’attività, sono sempre stati una guida e un valore importante che sapeva trasmettere alle riunioni associative. Con lui perdiamo non solo un imprenditore capace e appassionato, ma anche un uomo di grande valore umano. Tutta Lapam Confartigianato si unisce al dolore dei familiari e di chi lo conosceva».

I funerali si svolgeranno mercoledì 17 settembre alle ore 9.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Saliceto Buzzalino.