Arriva a Brescello la prima edizione di Parva Mundi

Immaginate un borgo dove il tempo sembra essersi fermato, dove l’enfasi politica di Peppone e la saggezza di Don Camillo risuonano ancora tra le vie acciottolate e le piazze assolate. Brescello, il piccolo gioiello della Bassa emiliana reso celebre dal grande schermo, dal 19 al 21 settembre, presenterà la prima edizione di Parva Mundi. La manifestazione, promossa dal Comune di Brescello, dalla Fondazione “Paese di Don Camillo e Peppone”, dall’associazione Daccapo aps, INCIA Brixellum e dalla Parrocchia di Brescello, a cura di Vitaliano Biondi – Arvales Fratres, rappresenta un invito a immergersi nelle radici più profonde di un territorio dominato dal Grande Fiume, nella magica atmosfera della “Bassa del Po”, e a celebrare il legame indissolubile tra Brescello e il cinema, i sapori autentici, la biodiversità, l’artigianato, la musica, la cultura e le tradizioni di una terra ricca di storia e cultura.

Parva Mundi si aprirà venerdì a partire dalle ore 18 per proseguire per tutta la serata, mentre l’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco Carlo Fiumicino e delle autorità si svolgerà sabato 20 settembre, alle ore 10.30, in Piazza Mingori, contestualmente all’inaugurazione della mostra “Brescello, la perla del Po” a cura dello storico dell’arte Marzio Dall’Acqua dell’associazione Ali – Associazione liberi incisori.

Il cuore della prima edizione della festa sarà Piazza Matteotti animata fin da venerdì 19 settembre dalle 18 alle 22 da un mercato di eccellenze locali che si svolgerà anche sabato 20 (dalle ore 10 alle 22) e domenica 21 settembre (dalla ore 10 alle 20).I visitatori nelle vie del centro potranno piacevolmente cenare o pranzare nei diversi ristoranti, trattorie e bar del paese, scoprire una variegata offerta di prodotti artigianali, biologici e a filiera corta, espressione della sapienza produttiva del territorio. Spazio avranno anche eccellenze alimentari del territorio: dai formaggi ai salumi, dal miele alle conserve, dalle birre artigianali alla spongata, dolce tipico locale, alla marmellata di prugna zucchella, dall’aceto balsamico al nocino ogni prodotto racconterà una storia di passione e dedizione.

In via Giglioli andrà in scena “Lieti Calici”, a cura di Matteo Garimberti in collaborazione con Incia Brixellum: sonorità ricercate, note musicali prodotte da mitici vinili, faranno da sottofondo a degustazioni guidate di vini provenienti da varie regioni d’Italia. (dalle 18 alle 24 di venerdì, dalle 10 alle 24 sabato e dalle 10 alle 21 domenica).

Per esplorare le narrazioni che hanno plasmato l’immaginario del Grande fiume uno degli incontri più attesi sarà in p.zza Matteotti venerdì 19 settembre, alle ore 19.30, nello spazio del Conversatoio di Don Camillo, con lo scrittore e sceneggiatore di fama internazionale Ermanno Cavazzoni, autore tra gli altri de “Il poema dei lunatici”, (libro al quale si è ispirato Federico Fellini per il film La voce della luna), noto per la sua prosa surreale e la sua capacità di scavare nelle pieghe più inattese dell’animo umano.

Ma Parva Mundi sarà anche un trionfo di note e melodie con le esibizioni serali di gruppi che rievocano l’atmosfera delle feste di paese, in omaggio alla ricchezza del patrimonio musicale emiliano. Si va dai musicisti di strada Alexeli, alla tradizione popolare della Balera in piazza Matteotti (venerdì 19 settembre) con il D’Esperanto trio – composto da Paolo Simonazzi, Emanuele Reverberi, Filippo Chieli e il noto clarinettista Davide Braco – dalla Milonga di tango, a cura di Barrio de tango (sabato 20 settembre) alle musiche del fisarmonicista Igor Pojidaev (sabato 20 e domenica 21 settembre).

A Brescello ci sarà anche Francesco Deri ne “Il Ristoro dello Spirito, poesie alla carta”. Il format della performance, nato nel 2009, da un’idea di Deri, unisce cultura e intrattenimento, con menù poetici personalizzati e performance al tavolo.

In p.zza Matteotti inoltre si svolgeranno incontri su Giovannino Guareschi con il prof Gabriele Balestrazzi (sabato 20 settembre) e su Brescello e la bassa con il giornalista Andrea Setti (sabato 20 settembre). Domenica invece si parlerà di Zavattini con Simone Terzi del Centro Culturale Zavattini di Luzzara, di cooperazione con Valerio Maramotti, presidente della cooperativa l’Ovile e del Consorzio Oscar Romero, e si potranno ascoltare approfondimenti sulle “Varietà fonetiche e lessicologiche reggiane all’interno del sistema linguistico gallo-italico” con Lengua Medra.

Nella tre giorni non ci si dimentica dei bambini che nel Parco Guareschi potranno svolgere attività a cura di Wood Game, assistere a spettacoli di burattini con il Teatrino del Puck e Serena Cercignano e il Teatro dello Sguardo con Sara Goldoni, conoscere da vicino gli asinelli, vedere l’esposizione di razze di animali domestici (asini di Massimo Montanari e galline da ornamento di Gianni Garuti), e di rapaci a cura di Davide Mori – Mulino dei Gufi e cimentarsi nella pigiatura dell’uva.

Piazza Matteotti inoltre ospiterà dimostrazioni di antichi mestieri, laboratori creativi come quello dedicato alla realizzazione di ocarine del Po con Benvenuto Fecchio o di terra cruda con Alessandra Campanini. Una piacevole sorpresa e un’esperienza multisensoriale per i visitatori sarà il laboratorio olfattivo dedicato alla fragranza esclusiva di Parva Mundi, ideata da Ilaria Minari e creata dal naso profumiere Nicola Bianchi.

Arricchiranno il programma un variopinto mercatino di bric-à-brac a cura di Armando Nocco, le aperture dei musei di Brescello, il tour del Po con la motonave Padus (comprensivo di trasporto da Brescello a Boretto) e i tour guidati sul “Set a cielo aperto”.

Un focus speciale sarà dedicato al legame indissolubile tra Brescello e il cinema che lo ha reso celebre nel mondo con i film tratti dalle opere di Guareschi (1908-1968), autore da anni saldamente alla vetta della classifica degli autori italiani più letti al mondo, con oltre venti milioni di copie di libri vendute.

Per informazioni e programma completo:

Facebook Parva Mundi Brescello Instagram @parvamundibrescello

WhatsApp 351 3302056 visitbrescello.it