lunedì, 15 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCarpiModifiche alla circolazione dei treni sulla linea Modena - Carpi





Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Modena – Carpi

CarpiIn evidenza CarpiModenaTrasporti
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nei giorni 16, 17 e 18 settembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà interventi di manutenzione all’infrastruttura nella stazione di Modena.

I lavori consistono nel rinnovo di alcuni deviatoi, funzionali alla gestione del traffico nello scalo modenese.

L’attività comporterà la temporanea riduzione della capacità della stazione, con conseguenti modifiche alla circolazione dei treni.

In particolare nelle tre giornate saranno cancellate le corsette Modena – Carpi e Carpi – Modena.

Il servizio sarà garantito dai treni della relazione Modena – Mantova.

I sistemi di acquisto e i canali informativi delle imprese ferroviarie sono aggiornati.

RFI Infomobilità

Trenitalia Tper informa

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.