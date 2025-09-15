Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Modena – Carpi

Nei giorni 16, 17 e 18 settembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà interventi di manutenzione all’infrastruttura nella stazione di Modena.
I lavori consistono nel rinnovo di alcuni deviatoi, funzionali alla gestione del traffico nello scalo modenese.
L’attività comporterà la temporanea riduzione della capacità della stazione, con conseguenti modifiche alla circolazione dei treni.
In particolare nelle tre giornate saranno cancellate le corsette Modena – Carpi e Carpi – Modena.
Il servizio sarà garantito dai treni della relazione Modena – Mantova.
I sistemi di acquisto e i canali informativi delle imprese ferroviarie sono aggiornati.