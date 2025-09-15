lunedì, 15 Settembre 2025
Mercoledì presso il Circolo Pagliani a Sassuolo presentazione del libro “Sotto il cielo di Gaza”

AppuntamentiSassuolo
Il circolo Alete Pagliani, unitamente al Coordinamento Sassuolo per Gaza, organizza un incontro pubblico mercoledì 17 settembre alle 20.30 presso lo stesso Circolo Pagliani di via Monchio, nel corso del quale verrà presentato il libro “Sotto il cielo di Gaza” scritto da Don Nandino Capovilla (ex presidente Pax Cristi Italia)  e da Elisabetta Tusset.

Una importante occasione di riflessione e confronto su quanto sta accadendo a Gaza, alla presenza dei due autori. Saranno raccolti fondi per aiutare la popolazione di Gaza. Sarà possibile acquistare il libro.

















Redazione 1

