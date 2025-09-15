Bedini e Casolari (City Lab Sassuolo): “Nido per tutti e nuova scuola primaria. Sassuolo investe nel futuro”

“Oggi è un giorno davvero speciale per la nostra comunità: con l’inizio dell’anno scolastico festeggiamo un doppio successo che dimostra quanto l’impegno collettivo, la lungimiranza e il valore dell’istruzione possano fare la differenza.



Da un lato, lo straordinario risultato annunciato dall’Amministrazione Comunale alcuni giorni fa: tutte le richieste per l’iscrizione ai nidi comunali e convenzionati sono state accolte e possiamo finalmente dirlo, a Sassuolo il Nido d’Infanzia è per tutti. Nessuno dei bambini che ha fatto domanda è rimasto escluso. Un risultato che rappresenta non solo un impegno mantenuto, ma una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, sia sul piano educativo sia su quello della conciliazione vita-lavoro.

Dall’altro, a Sassuolo rinasce una scuola: la nuova Vittorino da Feltre. Un edificio moderno, sicuro e accogliente. Un passo concreto verso una città che investe davvero sui propri bambini e sul loro futuro”.

Così Gabriele Bedini e Claudio Casolari – City Lab Sassuolo: che aggiungono: “Con la nuova scuola non solo riqualifichiamo un’area urbana precedentemente inadeguata, ma offriamo un presidio educativo e sociale fondamentale: uno spazio dove bambini, insegnanti e famiglie avranno a disposizione un luogo pensato per accompagnarli nel loro percorso, con attenzione e cura.

Alla Vittorino da Feltre si aggiungono altri cantieri già in essere sull’edilizia scolastica: il Polo 0-6 Sant’Agostino con la nuova mensa in funzione da oggi, il Nido Parco e la mensa della scuola Caduti per la Libertà.

Cogliamo questa occasione per augurare a tutti gli studenti, alle famiglie, al personale scolastico e alle educatrici e agli educatori un buon inizio di anno scolastico: che sia un anno ricco di entusiasmo, crescita, scoperta, amicizia e belle esperienze. Che ogni bambino possa sentirsi a casa a scuola, sereno, curioso e motivato a costruire il proprio futuro”.