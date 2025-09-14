Schlein a Meloni “Uniti vi batteremo, abituatevi”

lunedì, 15 Settembre 2025
Comune di Sassuolo
Top news by Italpress
ROMA (ITALPRESS) – “Dico a Meloni: abituatevi, uniti e compatti vi batteremo, prima alle regionali e poi alle politiche, non ve lo faremo più il favore di dividerci”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla festa nazionale dell’Unità, in corso a Reggio Emilia. “Andiamo a vincere insieme le Regionali e poi continuiamo a lavorare insieme sui temi concreti”, aggiunge. “La nostra gente – prosegue – ci chiede unità e coerenza. Diamoci il tempo giusto. Non facciamo l’errore di arrivare all’ultimo perchè all’ultimo sappiamo che è tardi. E non perdiamo tempo in competizioni tra di noi. Ogni minuto passato in polemiche è un minuto in meno a pungolare il governo sulle sue mancanze”. Replica la premier sui social: “noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall’ossessione di battere noi”.
