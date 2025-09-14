domenica, 14 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressMattarella “Mondo avviato su pericoloso crinale, riprendere via dialogo”





Mattarella “Mondo avviato su pericoloso crinale, riprendere via dialogo”

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Mattarella “Mondo avviato su pericoloso crinale, riprendere via dialogo”

ROMA (ITALPRESS) – “In questi ultimi anni è cresciuto il timore che il mondo sia avviato lungo un pericoloso crinale, animato da una diffusa logica di prevaricazione e viepiù segnato da conflitti laceranti. A pagarne ogni giorno un intollerabile tributo di sangue e distruzione sono soprattutto molte migliaia di vittime civili”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Leone XIV in occasione del suo 70esimo compleanno. “Dinanzi a tali inquietudini, le donne e gli uomini di buona volontà avvertono con urgenza il bisogno della pace e della giustizia. Da ogni continente si guarda con viva speranza ai Suoi pressanti appelli, affinchè cessi il fuoco e si riprenda la via del dialogo, per il bene comune dei popoli”, conclude.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.