Incidente in A13 nel bolognese, quattro feriti

Quattro feriti in condizioni di media gravità sono la conseguenza di un incidente avvenuto ieri sera intorno alle 19:30 nel territorio bolognese della A13 (km 9 sud). Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una delle quali finita capottata in un campo a lato carreggiata. Sul posto i soccorsi sanitari con tre ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco. I feriti sono stati condotti in codice due all’Ospedale Maggiore di Bologna.