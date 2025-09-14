domenica, 14 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
Era stato pilota di rally l’uomo morto in un incidente sabato a Felina

Appennino ReggianoCastelnovo MontiCronacaIn evidenza Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
Abitava a Scandiano e lavorava come camionista il 39enne Diego Dodaro, morto sabato mattina intorno alle 11:00 lungo la variante della Statale 63 a Felina. Dodaro era molto conosciuto negli ambienti rallistici per la sua passione e per le gare disputate con la scuderia Maranello Corse e poi con la Motoracing Team di Felina.

Sabato mattina Diego era in sella ad uno scooter quando si è scontrato con un’autovettura condotta da un 28enne di Baiso. I soccorsi sono stati allertati immediatamente da alcuni automobilisti, anche l’elisoccorso si è alzato in volo ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, che ha riportato ferite non gravi, è stato liberato dai vigili del fuoco, sul posto assieme ai carabinieri.

La variante è stata chiusa a lungo nel tratto interessato dallo scontro. Il traffico, piuttosto intenso a quell’ora, è stato deviato nel centro del paese.

















Redazione 1

