Donna cade sulla Pietra di Bismantova

È stata recuperata dai tecnici del Soccorso Alpino la donna triestina che intorno alle 13:00, mentre stava salendo il primo tiro della famosa via Pincelli alla Pietra di Bismantova, è scivolata per circa 4 metri cadendo violentemente a terra e riportando un importante trauma toracico.

Immediata la chiamata ai soccorsi ed in breve l’arrivo dei tecnici del soccorso alpino, tra cui era presente un medico. La donna è stata stabilizzata, posizionata su barella e calata con le corde fino al sentiero dove con la portantina è stata trasportata all’ambulanza di Castelnovo nè Monti. Successivamente è stata portata in piazzola, dove l’elisoccorso è atterrato e ha imbarcato la paziente per l’ospedale Maggiore di Parma in codice rosso, di massima gravità.