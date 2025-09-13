Dopo la pausa estiva, riparte il Gruppo di Lettura del BLA, lunedì 15 settembre alle 21, che si ritrova presso la biblioteca comunale ‘paolo Monelli, in via Silvio Pellico, 9 a Fiorano Modenese.

L’appuntamento dedicato alle letture dell’estate è come sempre ad ingresso libero e gratuito.

I prossimi appuntamenti sono programmati per lunedì 13 ottobre (si parlerà di “Stoner” di John Williams), lunedì 10 novembre (con “Amatissima” di Toni Morrison) e lunedì 15 dicembre (con “Piccole cose da nulla” di Claire Keegan).

Il Gruppo di Lettura del BLA, soprannominato ‘BLA BLA libri’, si ritrova ogni mese (salvo la pausa estiva) dall’autunno del 2022 e in questi anni ha condiviso la lettura di 23 libri.

Il gruppo di lettura è un modo per parlare di libri con chi li ama, un’occasione di incontro e dialogo per gli appassionati di letteratura. L’iniziativa nasce per conoscersi, proporre la propria esperienza di lettura e lasciarsi sorprendere da punti di vista nuovi.

Come funziona un gruppo di lettura? I partecipanti leggono a casa il libro proposto – e procurato in quante più copie possibili dalla biblioteca stessa – e poi ne discutono insieme. Si può comunque partecipare anche senza avere letto preventivamente il libro consigliato. La conversazione si allarga spesso oltre il libro scelto: i consigli di lettura arrivano anche dai partecipanti e diventano parte viva dello scambio.

E’ sempre possibile partecipare; non è obbligatorio prenotare o intervenire.

Per informazioni contattare la biblioteca a fiorano@biblioteca.it oppure telefonate allo 0536 833403.