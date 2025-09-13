L’ITS Biomedicale di Mirandola amplia la formazione 4.0: più laboratori e tecnologie

Oggi, presso la sede dell’ITS Biomedicale di Mirandola, si è svolta la cerimonia ufficiale di inaugurazione dei nuovi laboratori tecnologici, realizzati grazie al sostegno del PNRR e nell’ambito della strategia nazionale di potenziamento del sistema ITS promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Emilia-Romagna e dagli enti locali.

Ad accogliere i numerosi ospiti istituzionali e i rappresentanti del mondo accademico, imprenditoriale e sanitario, la Presidente dell’ITS Biomedicale Giuliana Gavioli, la Coordinatrice dei percorsi ITS Annamaria Campagnoli e lo staff della Fondazione.

A condividere un saluto istituzionale:

– il Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla,

– il Sindaco di Mirandola Letizia Budri,

– il Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, prof. Carlo Adolfo Porro,

– il Presidente dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord Claudio Poletti,

– il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Francesco Vincenzi.

La presentazione dei nuovi spazi, moderata dalla giornalista del Sole 24 Ore Ilaria Vesentini, ha visto la partecipazione dei referenti tecnici e dei partner che hanno contribuito alla progettazione e alla realizzazione dei nuovi laboratori.

Nel corso dell’evento sono stati ufficializzati due importanti riconoscimenti:

il Laboratorio di Robotica è stato accreditato come ABB Robotics Education Lab ,

è stato accreditato come , e l’ITS è stato riconosciuto come 3DEXPERIENCE Edu Center of Excellence.

La giornata ha rappresentato un’occasione per valorizzare le collaborazioni attive con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia, la Provincia di Modena, e l’Azienda USL di Modena, a conferma del ruolo centrale che l’ITS Biomedicale riveste nella formazione tecnica avanzata e nell’interconnessione tra mondo della scuola, impresa e sanità pubblica.

La Presidente Giuliana Gavioli ha sottolineato come gli ITS rappresentino in Emilia-Romagna uno dei pilastri della formazione post-diploma, costruita sui reali fabbisogni del tessuto economico e produttivo regionale.

L’ITS Academy Biomedicale di Mirandola, fondato nel 2014 su iniziativa della Regione Emilia-Romagna, ha progressivamente ampliato la propria offerta con corsi attivi anche a Bologna, Sassuolo e in collaborazione con il Corni di Modena il 4+2. Le iscrizioni ai nuovi corsi si chiudono il 30 di Settembre

Con la riforma del 2022 (legge 99), gli ITS sono entrati a pieno titolo nel sistema nazionale dell’istruzione terziaria non universitaria (V livello EQF). Grazie ai fondi del PNRR, nel triennio 2024–2026, l’ITS Biomedicale ha ottenuto oltre 2,5 milioni di euro per la realizzazione di cinque nuovi laboratori e per il potenziamento di altri due già esistenti.

Vincenzo Colla (Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna): “La qualità del nostro futuro passa attraverso la qualità della formazione di chi quel futuro lo dovrà costruire ed abitare. Ciò vale ancor di più quando parliamo di Sanità. L’investimento nei laboratori dell’ITS biomedicale consentirà ai nostri giovani di studiare e formarsi in un ambiente d’eccellenza, attrezzato con le migliori tecnologie disponibili. Ragazze e ragazzi potranno così acquisire le competenze che, se da un lato consentiranno loro un adeguato riconoscimento professionale, dall’altra serviranno alle imprese del settore per continuare a sviluppare prodotti sempre più efficaci e a crescere, a partire da quelle di valenza internazionale che operano nel distretto di Mirandola. Un’operazione che è dunque un grande investimento per la tenuta del nostro ecosistema biomedicale ma anche per la tenuta della nostra Sanità”.

Letizia Budri (Sindaco di Mirandola): “Questi nuovi laboratori qui all’ITS Biomedicale rappresentano una grande opportunità per tutto il nostro territorio. Un passo in avanti decisivo per avvicinare ancora di più la formazione tecnica alle esigenze delle imprese del distretto e non solo. Il biomedicale è un’eccellenza che porta Mirandola nel mondo e, al tempo stesso, attira il mondo a Mirandola. Offrire ai giovani percorsi formativi di alto livello significa investire sul futuro, valorizzare il capitale umano e rafforzare la competitività di un distretto che continua a crescere grazie all’innovazione e alla sinergia tra scuola, istituzioni e imprese”.

Con l’inaugurazione ufficiale di queste nuove strutture tecnologiche, l’ITS Academy compie un passo decisivo verso una didattica sempre più innovativa e integrata con il mondo del lavoro, offrendo strumenti all’avanguardia per la formazione di tecnici altamente specializzati, pronti a operare nel settore biomedicale nazionale e internazionale