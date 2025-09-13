Lapam Confartigianato esprime cordoglio per la scomparsa di Italo Grandi, storico associato di Pavullo e consigliere

«È una notizia che ci riempie davvero di dolore. Per noi Italo Grandi ha rappresentato una vera e propria colonna portante non solo per la sede di Pavullo, quanto per tutta l’associazione a livello provinciale. Si tratta di una perdita veramente importante. Ci uniamo al dolore dei familiari e di tutti coloro che lo conoscevano».

È con queste parole che Romana Pollacci, responsabile della sede Lapam Confartigianato di Pavullo e della Zona del Frignano, dà il triste addio a Italo Grandi, storico associato alla Lapam Confartigianato di Pavullo, scomparso il 12 settembre all’età di 95 anni. Imprenditore, fortemente legato al territorio pavullese, Italo Grandi, con la sua impresa edile, ha realizzato diverse opere sul territorio.

Per Lapam Confartigianato ha ricoperto per diversi anni i ruoli di consigliere all’interno della categoria Edilizia, in ASPIM e nel Consiglio Direttivo Generale, oltre che a essere un Consigliere Anziano per l’associazione. «All’interno della nostra associazione – aggiunge Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato – ci sono alcuni imprenditori che ci aiutano a capire se la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, che sanno consigliarci, che semplicemente sono un nostro punto di riferimento. Ecco, Italo Grandi per noi ha rappresentato tutto questo. La sua passione, la sua dedizione al lavoro e l’impegno instancabile all’interno dell’associazione hanno rappresentato un esempio per intere generazioni di imprenditori. Tutta Lapam Confartigianato si unisce al dolore della moglie, dei figli, dei familiari e di tutti coloro che lo conoscevano».

I funerali si svolgeranno lunedì 15 settembre alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo a Pavullo.