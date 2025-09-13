Fabio Grosso alla vigilia di Sassuolo-Lazio: “Ci serve una grande partita, ma abbiamo le qualità per farla”

Alla vigilia del delicato match casalingo contro la Lazio, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa con il consueto equilibrio tra ambizione e consapevolezza. Il mister neroverde, che sta guidando una squadra profondamente rinnovata, ha toccato tanti temi, dal mercato ai nuovi arrivi, passando per le difficoltà dell’avversario e le aspettative sul gruppo.

In apertura, Grosso ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione nonostante la rivoluzione estiva: “Ci siamo rinnovati tanto e stiamo lavorando quotidianamente per migliorarci. Sappiamo che il raccolto sposta gli umori, ma per raccogliere bisogna saper seminare bene.”

La Lazio di Sarri rappresenta una prova complessa, che richiederà al Sassuolo una prestazione corale è stato chiesto all’allenatore: “Affrontiamo una squadra forte, con un’identità precisa. Servirà una grandissima partita da parte di tutti, in entrambe le fasi, perché anche solo una disattenzione può costare cara.”

Il mercato estivo ha portato molti volti nuovi, compresi alcuni giovani stranieri, e Grosso non si nasconde dietro alle difficoltà di amalgama, ma le trasforma in opportunità: “Portano usanze diverse, culture diverse, ma anche spunti nuovi. La lingua calcistica può unire tante nazionalità, e noi lavoriamo ogni giorno per trovare una vera identità di squadra.”

Sul gruppo:

“Siamo un gruppo corposo, e resterà questo almeno fino a gennaio. Fortunatamente ho dei dubbi nella formazione, perché significa che i ragazzi si allenano bene. Le scelte saranno fatte in base alla gara, non ci sono promossi o bocciati.”

Tra i temi più discussi, la gestione dei portieri. Grosso preferisce non svelare nulla: “Non ho ancora deciso chi inizierà. È un ruolo delicato, ma come per tutti gli altri, deciderò in base a ciò che vedo.”

Buone notizie dall’infermeria: “Cristian (Thorstvedt) sarà con noi. Ha avuto un lungo percorso ma finalmente è disponibile.

Sulla sconfitta con la Cremonese prima della sosta: “Nel primo tempo abbiamo commesso due ingenuità, poi abbiamo reagito bene, ma ci sono state altre disattenzioni che ci hanno punito. È stata una lezione importante per crescere.”

Grosso non sottovaluta gli uomini di Sarri, soprattutto sulla corsia mancina: “Sappiamo che la loro fascia sinistra è molto pericolosa, ma non possiamo stravolgerci per contenerli. Dobbiamo essere bravi a resistere quando serve, ma anche ad avere il coraggio di incidere. Abbiamo qualità per metterli in difficoltà.”

Sul confronto personale con Sarri: “Sono felice di affrontarlo, significa che negli anni ho fatto qualcosa di buono anch’io. Ma ora penso solo alla partita, sarà dura e serve una prestazione importante.”

In chiusura, un pensiero sul campionato e sugli obiettivi: “Non chiediamo tempo. Ne abbiamo per lavorare e migliorare. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, che è chiaro nella testa di tutti noi. Sappiamo che ogni partita è importante per accumulare quel fieno in cascina che ci servirà più avanti.”

Sassuolo-Lazio, calcio d’inizio domani alle 18:00 al Mapei Stadium. Per Fabio Grosso e i suoi ragazzi, è già tempo di dimostrare quanto vale il nuovo progetto neroverde.