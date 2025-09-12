venerdì, 12 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino BologneseUn hub creativo per l’Appennino: fino al 18 settembre proposte per la...





Un hub creativo per l’Appennino: fino al 18 settembre proposte per la gestione della futura Casa delle Arti, a pochi passi dalla Rocchetta Mattei

Appennino BologneseFormazione
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

È online fino al 18 settembre l’avviso pubblico per l’affidamento della gestione della Casa delle Arti al Palagio, uno degli interventi strategici del progetto “Da Campolo – l’arte fa Scola” – finanziato dal PNRR Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati.

Il Compendio del Palagio, a pochi passi dalla Rocchetta Mattei, è un nucleo storico di edifici rurali che, attraverso un importante intervento di recupero e riqualificazione, si prepara a diventare un centro di innovazione culturale. Si tratta del progetto “Casa delle Arti” che ha l’obiettivo di dar vita a un hub multidisciplinare capace di intrecciare musica, arti digitali, fotografia, storytelling e nuove tecnologie.

Immaginati come laboratori, sale prove e incisione, residenze artistiche e percorsi di scrittura creativa, gli spazi del Palagio potranno offrire un ambiente che favorisce silenzio, raccoglimento e sperimentazione, lasciando ai futuri gestori il compito di tradurre queste potenzialità in attività vive e concrete.  Allo stesso tempo, i gestori avranno l’opportunità di connettersi con quanto sta nascendo a Campolo, beneficiando delle nuove funzioni culturali e delle attività economiche che il progetto PNRR sta attivando nel borgo e nel territorio circostante.

 

Online l’avviso pubblico per la gestione

L’avviso è rivolto a operatori economici e culturali qualificati, con comprovata esperienza nella gestione di spazi e attività legati alla creatività, alla formazione e alla produzione artistica. Il soggetto selezionato sarà chiamato a sviluppare una programmazione culturale di ampio respiro e a favorire collaborazioni con scuole, associazioni, istituzioni e realtà locali.

La procedura di selezione si svolgerà tramite dialogo competitivo e prevede tre fasi: manifestazione di interesse, da presentare entro il 18 settembre 2025 sulla piattaforma telematica SATER; dialogo con i candidati selezionati, per approfondire le proposte gestionali; presentazione delle offerte finali, che saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione è disponibile sulla piattaforma SATER e sui siti istituzionali del Comune di Grizzana Morandi e dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese.

Avviso completo e documentazione

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.