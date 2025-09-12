Tariffa Corrispettiva Puntuale, a Bagnolo in Piano partono gli informatori Iren

In vista della trasformazione della Tari in Tariffa Corrispettiva Puntuale, a partire dal 15 settembre 2025, tutte le famiglie e le imprese riceveranno la visita degli Informatori Iren, che saranno identificabili da una pettorina gialla e da un tesserino di riconoscimento nominativo.

Gli Informatori avranno il compito di:

consegnare i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare del rifiuto residuo, ciascuno dotato di microchip, e del rifiuto organico per le famiglie che ne sono sprovviste;

ricordare le buone pratiche da seguire per separare e conferire correttamente i rifiuti;

dare le indicazioni per reperire il materiale informativo aggiornato (es. manuale della raccolta, rifiutologo, calendario della raccolta, ecc.);

sostituire eventuali contenitori danneggiati;

consegnare i sacchi da utilizzare per la raccolta del Giroverde e i sacchetti per la raccolta dell’organico.

Si ricorda che nessun operatore è autorizzato a chiedere e/o ricevere pagamenti di alcun genere.

Gli utenti che non avranno ricevuto la visita degli informatori Iren riceveranno un apposito invito a recarsi al “Punto Ambiente”, presente presso il Piano terra del Comune di Bagnolo in Piano (spazi CUP), in Piazza Garibaldi 5/1, da martedì 30 settembre 2025, nei seguenti giorni e orari:

martedì dalle ore 14.00 alle 18.00;

venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00;

sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.

Il Punto Ambiente sarà a disposizione della cittadinanza anche per informazioni e chiarimenti.

Sono iniziati in questi giorni gli incontri pubblici con i cittadini e le aziende di Bagnolo in Piano organizzati dall’Amministrazione Comunale insieme ad Iren, per spiegare le novità della raccolta rifiuti in previsione della trasformazione della Tari in Tariffa Corrispettiva Puntuale che avverrà il 1° gennaio 2026 con conseguente modifica della fatturazione.

Il prossimo si terrà mercoledì 17 settembre alle ore 21.00

Per richieste e informazioni sulla raccolta dei rifiuti o segnalazioni ambientali, è possibile utilizzare l’app Iren Ambiente, il sito servizi.irenambiente.it o telefonare gratuitamente al Servizio Customer Care Ambientale 800 212607 (attivo dal lunedì al venerdì 8.00/18.00 e il sabato 8.00/13.00).

Per regolarizzare la propria posizione Tari si può contattare il numero verde 800-969696, scrivere a servizioclientitari@gruppoiren.it oppure è possibile recarsi agli sportelli Iren presenti sul territorio: