Strade, 3,85 milioni di euro per le provinciali 79 “Pian di Balestra” e 61 “Val di Sambro”

Buone notizie per i territori di San Benedetto Val di Sambro e Monzuno. Sono attualmente in progettazione 9 interventi puntuali per ripristinare definitivamente le strade provinciali 79 “Pian di Balestra” e 61 “Val di Sambro” dai danni causati dalle alluvioni. Si tratta di opere di consolidamento delle scarpate di monte e di valle affidate in convenzione a Consap, società in house del Commissario Straordinario alla Ricostruzione delle Regioni Emilia‐Romagna, Toscana e Marche. Gli interventi prevedono una spesa complessiva di 3,85 milioni di euro tra progetto e lavori stradali, finanziati con l’Ordinanza commissariale n°35 del settembre 2024 e riportati nella n°48 del 3 luglio 2025, con risorse PNRR. Saranno dunque eseguiti interventi di consolidamento dei versanti franati, ripristinando poi il manto stradale nei punti danneggiati dalle alluvioni.

“Sono opere molto importanti per il territorio, a cui la Città metropolitana intende porre la massima attenzione – spiega Matteo Montanari, consigliere metropolitano delegato al Coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione – L’iter burocratico non è breve. Stiamo sollecitando la consegna dei progetti e realisticamente i lavori cominceranno nei prossimi mesi. Non vogliamo perdere tempo e contiamo su un’accelerazione da parte di Consap. Una volta ricevuti i progetti convocheremo immediatamente la Conferenza dei servizi. Successivamente, i pareri raccolti saranno trasmessi a Consap e al progettista per l’eventuale aggiornamento dei progetti. Una volta verificati, i lavori potranno finalmente partire garantendo una maggiore sicurezza a strade davvero importanti per questi territori”.

“La notizia della realizzazione di interventi diffusi lungo la SP 79 ci fa molto piacere – commenta Alessandro Santoni (foto), Sindaco di San Benedetto Val di Sambro – poiché si tratta di una strada molto importante per il collegamento dei due comuni. Auspico anche io che i lavori possano partire nei prossimi mesi poiché questa situazione è diventata insostenibile, oltre che pericolosa. Rispetto invece alla SP 61, bene l’intervento sulla frana al Km 18+900, ma esistono anche altre situazioni su cui è necessario intervenire e su cui chiediamo l’impegno della Città metropolitana”.

Bruno Pasquini, Sindaco di Monzuno commenta: “Sono veramente sodisfatto del risultato ottenuto per la sistemazione delle frane e dissesto stradale della SP 79. Il collegamento stradale fra i comuni di Monzuno e San Benedetto è di vitale importanza e la situazione attuale è veramente insostenibile”.

Di seguito i riferimenti chilometrici

1: SP 79 Km 4+200;

2: SP 79 Km 4+750;

3: SP 79 Km 5+250;

4: SP 79 Km 6+100;

5: SP 79 Km 8+200;

6: SP 79 Km 8+700;

7: SP 79 Km 9+500;

8: SP 79 Km 10+270;

9: SP 61 Km 18+900.