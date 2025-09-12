Sopralluogo alle scuole elementari Moro di Vignola, a gennaio conclusi tutti i lavori

Il cantiere procede secondo i tempi stabiliti. Come già comunicato alle famiglie, a gennaio saranno conclusi tutti i lavori del cantiere per l’adeguamento sismico delle scuole elementari Aldo Moro, in via Cimarosa, a Vignola. Nella mattinata di venerdì 12 settembre, la sindaca Emilia Muratori, l’assessora alla Scuola Daniela Fatatis e la responsabile dei Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune ing. Francesca Aleotti hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento del cantiere.

In questi mesi estivi sono stati completati i lavori della mensa con una nuova parete che la separa dall’atrio e una nuova controsoffitatura in cui sono inseriti corpi illuminanti a led con sensori di movimento. E’ stato rifatto il pavimento dell’atrio. Viene consegnata anche una nuova aula rinnovata al primo piano. La gran parte delle aule dell’ala sinistra dell’edificio era stata consegnata alla fruizione della scuola già nei primi mesi dell’anno, insieme all’atrio d’ingresso, le scale e l’atrio al primo piano. Tutti gli spazi rinnovati, inoltre, sono ora dotati di questa innovativa illuminazione a led che cambia di intensità a seconda della luce esterna e di una speciale controsoffittatura anti-sfondellamento. I lavori nell’ala destra dell’edificio si concluderanno, salvo imprevisti, entro le vacanze di Natale.

“In pochi mesi si avvieranno alla conclusione due cantieri importanti, ma impattanti come quelli alle scuole elementari Aldo Moro e alle scuole medie Muratori – conferma la sindaca Emilia Muratori – Siamo riusciti, anche grazie ai fondi europei che abbiamo ottenuto, a mettere in sicurezza due edifici scolastici e questo è motivo di grande orgoglio per questa Amministrazione. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato alacremente per conseguire questo risultato nei tempi previsti dai progetti PNRR. Ringrazio anche le famiglie e il personale della scuola che hanno saputo affrontare con pragmatismo anche i disagi che inevitabilmente i cantieri con scuole in funzione comportano. Erano anni che non venivano effettuati investimenti così importanti sul patrimonio edilizio scolastico vignolese”.

Com’è noto, l’Amministrazione è riuscita a intercettare ingenti fondi PNRR per consentire l’adeguamento sismico della sede della scuola Aldo Moro: un milione e 839mila euro di fondi PNRR a cui si aggiungono 818mila euro di co-finanziamento da parte del Comune per un totale di 2 milioni e 657mila euro di risorse destinate a questo importante intervento.