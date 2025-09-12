Sassuolo, Lega: “Qui la sinistra vuole la moschea più grande della regione. Sono succubi delle comunità islamiche”

“L’ipotesi, sempre più fondata, che a Sassuolo si faccia la più grande moschea della regione allarma fortemente i cittadini. Nella zona direzionale I Quadrati, nel quartiere Braida, il comune guidato dalla sinistra è pronto a concedere il cambio di destinazione d’uso per consentire alla comunità islamica di trasformare i duemila metri quadrati dei locali in grande moschea. Il centrodestra con la Lega in prima linea ha lanciato una petizione: il rischio, sempre più evidente, è di trasformare Sassuolo in un centro d’attrazione di islamici da tutta la regione, con ovvi problemi sociali e di sicurezza in arrivo.

È incredibile quanto la sinistra non si renda conto che piegarsi ai voleri delle realtà islamiche non vuol dire integrazione ma piuttosto una vera e propria sottomissione, soprattutto pensando al fatto che non esiste alcuna intesa tra comunità musulmane e lo Stato italiano. In Emilia Romagna Pd e compagni sono disposti a piegarsi pur di attrarre il voto islamico. Siamo preoccupati di fronte a quest’islamizzazione crescente sul territorio che non porta benefici e che finisce per annullare la nostra identità e le nostre tradizioni, sacrificate in nome di un’integrazione al contrario”.

Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega e Sharon Ruggeri, segretario Lega a Sassuolo.