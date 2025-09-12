venerdì, 12 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomePoliticaSassuolo, Lega: "Qui la sinistra vuole la moschea più grande della regione....





Sassuolo, Lega: “Qui la sinistra vuole la moschea più grande della regione. Sono succubi delle comunità islamiche”

PoliticaSassuolo
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

“L’ipotesi, sempre più fondata, che a Sassuolo si faccia la più grande moschea della regione allarma fortemente i cittadini. Nella zona direzionale I Quadrati, nel quartiere Braida, il comune guidato dalla sinistra è pronto a concedere il cambio di destinazione d’uso per consentire alla comunità islamica di trasformare i duemila metri quadrati dei locali in grande moschea. Il centrodestra con la Lega in prima linea ha lanciato una petizione: il rischio, sempre più evidente, è di trasformare Sassuolo in un centro d’attrazione di islamici da tutta la regione, con ovvi problemi sociali e di sicurezza in arrivo.

È incredibile quanto la sinistra non si renda conto che piegarsi ai voleri delle realtà islamiche non vuol dire integrazione ma piuttosto una vera e propria sottomissione, soprattutto pensando al fatto che non esiste alcuna intesa tra comunità musulmane e lo Stato italiano. In Emilia Romagna Pd e compagni sono disposti a piegarsi pur di attrarre il voto islamico. Siamo preoccupati di fronte a quest’islamizzazione crescente sul territorio che non porta benefici e che finisce per annullare la nostra identità e le nostre tradizioni, sacrificate in nome di un’integrazione al contrario”.

Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega e Sharon Ruggeri, segretario Lega a Sassuolo.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.