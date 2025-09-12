San Polo d’Enza: aggredisce due minori all’interno di un locale. Denunciato un 20enne di Cavriago

Lo scorso agosto, in un locale di San Polo d’Enza, due fratelli minorenni sono stati aggrediti da un giovane armato di tirapugni. Un episodio nato per futili motivi e degenerato in violenza, con uno dei ragazzi costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale. L’aggressore è stato successivamente identificato dai Carabinieri di San Polo d’Enza che hanno ricostruito i fatti.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i fatti si sarebbero svolti nottetempo all’interno di un esercizio pubblico del paese quando, dopo provocazioni, schiaffi e minacce, uno dei minori è rimasto ferito alla tempia destra con lesione giudicata guaribile dai sanitari del pronto soccorso in 7 giorni. Dopo circa due settimane, uno dei minori avrebbe incontrato casualmente l’aggressore, che lo avrebbe minacciato ancora con frasi intimidatorie. Solo l’arrivo del padre e la chiamata immediata ai Carabinieri avrebbe evitato che la situazione degenerasse ulteriormente: il giovane, infatti, si sarebbe dileguato poco prima dell’arrivo della pattuglia. Le indagini avviate dai Carabinieri hanno consentito di identificare il presunto responsabile in un 20enne residente a Cavriago, che è stato quindi denunciato per lesioni personali, minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.