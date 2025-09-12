venerdì, 12 Settembre 2025
Ruba bracciali ed orologi dalla vetrina di un negozio, arrestato 34enne

Bologna
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 34enne, nato in Francia, senza fissa dimora e noto alle Forze dell’Ordine, accusato del reato di furto aggravato dalla destrezza. Un equipaggio della Radiomobile transitava in viale Indipendenza quando il titolare di un locale esercizio commerciale ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, rifendo a quest’ultimi di essere stato appena derubato: nelle fasi concitate, il segnalante aggiungeva di aver visto il presunto autore del furto fuggire in direzione stazione ferroviaria.

Grazie all’indicazione, i militari hanno individuato il soggetto nella via Don Minzoni, ove è stato bloccato e sottoposto a perquisizione: addosso all’uomo è stata effettivamente rinvenuta la refurtiva, consistente in alcuni bracciali ed orologi, per un valore complessivo di circa 300 euro, immediatamente resa alla vittima. Successivamente è stato possibile ricostruire che il 34enne, introdottosi nel negozio fingendosi interessato a visionare dei prodotti in vendita, in un momento di distrazione della commessa, ha afferrato repentinamente i prodotti esposti in vetrina, prima di fuggire a piedi.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, tradotto presso le camere di sicurezza, in attesa del processo per rito direttissimo: l’udienza, celebrata nella mattinata di martedì 9 settembre, si è conclusa con la convalida dell’arresto ed il rinvio al mese di ottobre per la definizione del processo con rito abbreviato. All’imputato è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.

















