Nas: a Modena trovate irregolarità nella vendita di prodotti cosmetici in un negozio di casalinghi

CronacaModena
A Modena, i Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico sanitaria presso un negozio di casalinghi, riscontrando irregolarità nella vendita di prodotti cosmetici.

Nel corso del controllo sono state infatti sottoposte a sequestro penale 18 confezioni di cosmetici vari (creme per il corpo e sapone per le mani), dal valore complessivo di circa 100 euro, riportanti in etichetta la presenza della sostanza “Butylphenyl Methylpropional”, vietata dall’Unione Europea perché considerata potenzialmente pericolosa e nociva per la salute pubblica.

Il legale responsabile dell’attività è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di commercio di cosmetici contenenti sostanze nocive per la salute dei consumatori.

















