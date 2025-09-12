Modifiche alla viabilità tra via Fratelli Cervi e il Centro Coni a Castelnovo Monti

L’amministrazione comunale rende noto che si è deciso di istituire il senso unico di circolazione sulla strada che scende da via Fratelli Cervi verso il Centro Coni, mentre resterà vigente la chiusura di una corsia per un tratto della strada in prossimità dell’ingresso al cantiere del nuovo palazzetto dello sport, a partire dal 15 settembre e fino al termine dei lavori.

Il provvedimento è stato adottato “per rendere più scorrevole ed agevolare il traffico nel quartiere Peep ed in Via F.lli Cervi, superando la precedente ordinanza che imponeva la chiusura in ambi i sensi di marcia del tratto di strada adiacente al cantiere del Palasport”. Sarà possibile percorrere la strada nel senso di marcia a scendere verso il centro sportivo. Nei prossimi giorni sarà apposta la necessaria segnaletica così da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione.