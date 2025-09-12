venerdì, 12 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ReggianoModifiche alla viabilità tra via Fratelli Cervi e il Centro Coni a...





Modifiche alla viabilità tra via Fratelli Cervi e il Centro Coni a Castelnovo Monti

Appennino ReggianoCastelnovo MontiViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

L’amministrazione comunale rende noto che si è deciso di istituire il senso unico di circolazione sulla strada che scende da via Fratelli Cervi verso il Centro Coni, mentre resterà vigente la chiusura di una corsia per un tratto della strada in prossimità dell’ingresso al cantiere del nuovo palazzetto dello sport, a partire dal 15 settembre e fino al termine dei lavori.

Il provvedimento è stato adottato “per rendere più scorrevole ed agevolare il traffico nel quartiere Peep ed in Via F.lli Cervi, superando la precedente ordinanza che imponeva la chiusura in ambi i sensi di marcia del tratto di strada adiacente al cantiere del Palasport”. Sarà possibile percorrere la strada nel senso di marcia a scendere verso il centro sportivo. Nei prossimi giorni sarà apposta la necessaria segnaletica così da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.