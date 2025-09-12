venerdì, 12 Settembre 2025
La Polizia Locale di Mirandola individua e restituisce al proprietario un’auto rubata

Bassa modeneseCronacaIn evidenza CarpiMirandola
Nel pomeriggio dello scorso 9 Settembre 2025, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, una pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale di Mirandola ha rinvenuto un’autovettura sospetta all’altezza di via Cazzuola.

A seguito di una verifica approfondita, gli agenti hanno potuto accertare che il veicolo era effettivamente oggetto di furto, denunciato lo scorso 3 settembre nel territorio ferrarese. Gli operatori si sono immediatamente attivati per risalire al legittimo proprietario, riuscendo in breve tempo a contattarlo e a procedere con la restituzione del mezzo sottratto.

L’intervento conferma ancora una volta l’importanza della presenza costante sul territorio degli operatori del Comando di Polizia Locale, il cui lavoro quotidiano garantisce un attento monitoraggio delle aree urbane, contribuendo alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica”. Questo il commento dell’Assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma.

















Redazione 1

Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

