venerdì, 12 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaInalca risponde al Comune di Reggio Emilia: avviata la ricognizione sull'area per...





Inalca risponde al Comune di Reggio Emilia: avviata la ricognizione sull’area per concludere la messa in sicurezza

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine d’archivio – Comune di Reggio Emilia

Con una lettera inviata l’11 settembre scorso, l’azienda Inalca Spa ha risposto alle richieste dell’amministrazione comunale riconoscendo formalmente di aver avviato una ricognizione puntuale della parte recentemente dissequestrata dello stabilimento di via Due Canali, andato distrutto in seguito all’incendio del febbraio scorso. Ciò al fine, si legge nella missiva, di “verificare se effettivamente esistano all’interno dell’area cause di possibili rischi per la salute pubblica“. Verifiche di cui si avranno le risultanze entro le prossime due settimane.

Si tratta – afferma l’assessora Carlotta Bonvicini – di un primo riscontro positivo, che riconosce la fondatezza delle nostre richieste e che rappresenta il frutto di un’interlocuzione portata avanti senza sosta fin dal momento dell’incendio, che ha interessato tutti i soggetti coinvolti”.

A tutela della salute pubblica e dell’ambiente, l’amministrazione comunale, in base all’ordinanza contingibile e urgente già emessa, aveva infatti prescritto all’azienda conduttrice dell’impianto, Inalca Spa, di rimuovere e smaltire i materiali contenenti amianto e i sottoprodotti di origine animale ancora presenti nelle aree, compresa quella recentemente dissequestrata.

Parallelamente, l’amministrazione ha interessato l’azienda che detiene la titolarità del contratto di leasing dell’area, ossia Sirio Srl, con la quale Inalca aveva sottoscritto un contratto di affitto.

Nei giorni scorsi Sirio ha risposto al Comune comunicando che procederà al monitoraggio e alla mappatura dell’insieme dell’area al fine di individuare puntualmente le azioni necessarie a completare la messa in sicurezza di tutti gli impianti.

“Anche con Sirio srl – ha spiegato l’assessora – abbiamo contatti quotidiani per la parte di loro competenza, che non riguarda però lo smaltimento di materiale deperibile rimasto all’interno del sito, ma eventuali interventi sulla parte di impianto non direttamente oggetto dell’incendio”.

“Le conseguenze di questo pesantissimo incendio – ha detto il Sindaco Massari – sono gestite dall’amministrazione comunale con puntualità e attenzione, con l’obiettivo primario di tutelare la salute pubblica di cittadine e cittadini che vivono in quella zona e in tutta la città”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.