venerdì, 12 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaIl Gruppo Iren consegna oltre 160 computer rigenerati a enti e associazioni...





Il Gruppo Iren consegna oltre 160 computer rigenerati a enti e associazioni del territorio reggiano

Reggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si è svolta presso la Sala Campioli della sede Iren di Reggio Emilia la consegna ufficiale di 164 computer rigenerati, all’interno del progetto “C’è futuro nei RAEE”, dedicato alla promozione del riuso e del riciclo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Alla consegna ha partecipato Davide Prandi, Assessore alla cura della città, con deleghe alla manutenzione del territorio e gestione dei rifiuti.

Rigenerare computer significa evitare lo smaltimento prematuro di apparecchiature ancora funzionanti, ridurre la produzione di rifiuti elettronici e contenere il consumo di risorse naturali. È un esempio concreto di economia circolare, dove ciò che è considerato scarto torna ad avere valore: i dispositivi distribuiti, infatti, permetteranno a realtà del territorio di accedere a strumenti digitali fondamentali per l’educazione, la partecipazione e il supporto alle fasce più fragili della popolazione. I computer saranno utilizzati in progetti di inclusione, doposcuola, scuole, centri anziani, biblioteche e impiegati in un progetto internazionale in Madagascar, contribuendo a ridurre il divario digitale e a promuovere pari opportunità.

La consegna reggiana è la prima di un più ampio programma di azioni coordinate dedicate al riuso, alla raccolta e al riciclo dei RAEE, che proseguirà nelle prossime settimane con una serie di iniziative su tutti i territori in cui Iren opera, tra cui una campagna informativa in vista della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 22-30 novembre 2025), che il Gruppo Iren sostiene, dedicata quest’anno proprio ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.