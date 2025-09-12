La cittadina gonzaghesca sarà protagonista del podismo competitivo e delle camminate amatoriali domenica 14 settembre. Speciale KIDS RUN EDITION (dai 3 anni in su) sabato 13 settembre.

Guastalla e il territorio fluviale di nuovo protagonisti nel podismo della media distanza. Anche quest’anno torna la manifestazione sportiva “Guastalla Half Marathon”, 6° Memorial Cinzia Sandri, che si terrà domenica 14 settembre tra le vie e le piazze del capoluogo, a partire da Piazza Mazzini alle ore 9.00. Con una speciale Kids Run in calendario sabato 13 settembre. L’iniziativa è sostenuta da Smeg S.p.A. in collaborazione con il Comune di Guastalla e Atletica Reggio Asd.

“Guastalla Half Marathon” è un evento che raccoglie atleti professionisti e amatori, accomunati dalla passione per la corsa, dalla volontà di mantenere vivo il ricordo di Cinzia e con un’attenzione speciale alla solidarietà.

La manifestazione, infatti, è dedicata a Cinzia Sandri, dipendente della Smeg venuta a mancare qualche anno fa. Era impegnata in attività sociali legati a sport, cultura e scuola, faceva parte del Comitato genitori della scuola materna comunale di Boretto (RE), era lettrice volontaria, amava lo sport, praticava podismo e sport di montagna. Nel suo ricordo nasce l’iniziativa sportiva che negli anni si è evoluta accogliendo sempre più interessati e partecipanti.

“L’iniziativa – conferma l’assessore allo Sport Luca Fornasari – ha l’obiettivo di tenere viva l‘attenzione sulla prevenzione e la cura dei tumori, è rivolta a tutti, famiglie, adulti e bambini, atleti professionisti e amatori, quale incentivo alla promozione dell’attività sportiva e ai suoi molteplici benefici”.

QUATTRO PERCORSI

La manifestazione offre la possibilità di scegliere tra 4 tipologie di percorsi, due competitivi, su percorsi omologati Fidal, sulle distanze di 21,097 km e 10,6 km e due non competitivi, aperti a tutti gli appassionati di podismo, sulle distanze di 10,6km e 5km.

La mezza maratona competitiva da 21 Km, prevede un percorso su asfalto che si svolgerà su 2 giri con premiazioni per le prime 10 donne e i primi 10 uomini assoluti.

La corsa competitiva 10km consiste in un percorso di 10,6Km su asfalto che si svilupperà su un giro. A premio le prime 5 donne e i primi 5 uomini assoluti.

La corsa non competitiva 5km e 10km è per tutti gli amanti dello sport o dello stare all’aria aperta. Non ci sono limiti di tempo. Adatta anche ai più piccoli.

DEDICATA AI BAMBINI

Per i tutti i ragazzi e i bambini, l’appuntamento è con la KIDS RUN, in programma sabato 13 settembre alle ore 17.00 in piazza Mazzini, dove verrà predisposto un percorso su tappeto di atletica sulla distanza di 50 mt. Qui verrà cronometrato il tempo di percorrenza e per tutti i partecipanti ci saranno omaggi e premi. All’evento è obbligatoria l’iscrizione ma la quota è gratuita.

PROTAGONISTA LA SOLIDARIETÀ

La solidarietà, insieme allo sport e alla condivisione, sarà protagonista delle due giornate. Il ricavato dell’evento, volto a ricordare Cinzia Sandri. sarà infatti interamente devoluto in beneficenza a diverse associazioni: Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla, che da oltre trent’anni fa attività di prevenzione e ricerca, Associazione Amici Day Hospital Oncologico di Guastalla, ONLUS che aiuta e assiste i pazienti affetti da tumore, Polisportiva S. Marco e AC Boretto asd, entrambe di Boretto, impegnate nell’organizzazione di eventi sul territorio finalizzati alla promozione dello sport e della salute, nella comunità locale giovanile.

INFO

Tutte le informazioni relative all’iniziativa, iscrizioni, offerte e programma sono disponibili sul sito halfmarathonguastalla.it, gli aggiornamenti e le foto della manifestazione saranno pubblicati anche sui social, sul profilo FB e IG halfmarathon_Guastalla.