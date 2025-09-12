sabato, 13 Settembre 2025
Due chiusure programmate previste sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 settembre, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis Castenaso o 10 Zona Industriale Roveri.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto su via dell’Arcoveggio, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 5 Quartiere Lame o 7 Bologna Centro.

















