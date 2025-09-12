venerdì, 12 Settembre 2025
Arrestato in flagranza un uomo per tentata rapina presso centro commerciale di Castelfranco Emilia

Nella serata di giovedì 11 settembre, i Carabinieri della Stazione di Spilamberto sono intervenuti, su richiesta pervenuta attraverso il numero unico di emergenza 112, all’interno della galleria commerciale “Le Magnolie” di via Loda a Castelfranco Emilia, traendo in arresto in flagranza di reato un cittadino georgiano, classe 1994.

L’uomo, dopo aver tentato di oltrepassare le casse con una cospicua quantità di cosmetici e prodotti alimentari non pagati, del valore complessivo di circa 1.700 euro, al fine di guadagnarsi la fuga ha aggredito fisicamente l’addetto alla vigilanza che lo aveva sorpreso, colpendo successivamente anche un secondo vigilante intervenuto in supporto.

Grazie al tempestivo intervento dei militari operanti, l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto. Entrambi gli addetti alla sicurezza hanno riportato lievi escoriazioni, per le quali non è stato necessario ricorrere a cure mediche.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.

Nella mattinata odierna, a seguito del rito direttissimo presso il Tribunale di Modena, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura del divieto di dimora nella Provincia di Modena.

 

















