Altre due donazioni grazie al Memorial Giroldini al Santa Maria Nuova e all’Ospedale di Montecchio

Altre due donazioni alla Sanità reggiana grazie al Memorial Giroldini. Dopo i quattro elettrocardiografi consegnati a luglio alle Case della Comunità del Distretto di Castelnovo né Monti del valore complessivo di 7mila 600 euro, sono state donate nei giorni scorsi altre attrezzature al Santa Maria Nuova e all’Ospedale Franchini di Montecchio.

Si tratta di una sonda ecografica pediatrica lineare e di una pompa per infusione farmacologica per il blocco operatorio situato al 4° piano dell’Arcispedale e di un ecotomografo digitale per il reparto di Medicina di Montecchio.

Il Memorial Idea Giroldini, torneo di golf che ogni anno si svolge a inizio giugno al Circolo Matilde di Canossa, fin dalla nascita si è dato la missione di promuovere iniziative benefiche a favore di Onlus, Ospedali ed Enti Assistenziali, allargando ulteriormente il sostegno a realtà non – profit finalizzate al soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti.

A tal fine il signor Cocconi e la figlia Daniela hanno a suo tempo attivato la Fondazione Memorial Idea Giroldini. La missione del torneo, giunto quest’anno alla 23° edizione, é quella di raccogliere fondi da devolvere in maniera solidale in ricordo di Idea Giroldini, donna di notevole generosità e grande appassionata di Golf e della mamma Lina, da sempre sostenitrice del Memorial. Nell’edizione 2025 uno degli obiettivi del Memorial é stato quello di aiutare, i comparti ospedalieri della provincia, Santa Maria Nuova e Franchini che per oltre 10 anni hanno assicurato a Idea cure e assistenza con dedizione e competenza professionale.

Oggetto della donazione sono una sonda lineare pediatrica e una pompa a siringa TCI per l’infusione di farmaci in anestesie e sedazioni complesse, per un valore complessivo di circa seimila euro al reparto di Anestesia e Rianimazione del Santa Maria Nuova e un ecotomografo digitale del valore di cinquemila euro all’Unità Internistica Multidisciplinare dell’Ospedale di Montecchio.

“Come per le edizioni precedenti – spiega Cocconi – la donazione é stata resa possibile grazie al contributo economico di numerose imprese, molte del nostro territorio, che ogni anno sponsorizzano questo evento sportivo benefico condividendone in pieno la missione e grazie al generoso apporto di tanti amici. Grazie a tutti coloro, che unendosi a noi in questa iniziativa sportivo-solidale, anche quest’anno ci hanno consentito di raggiungere i nostri traguardi solidali. Il ricordo e la solidarietà, unitamente allo sport, sono e restano infatti i veri protagonisti del Memorial Giroldini”.

“Grazie di cuore alla famiglia Cocconi – ha detto il Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova, Giorgio Mazzi, intervenendo alla consegna ufficiale delle attrezzature -. Da molti anni Cocconi, tramite la Fondazione, promuove iniziative benefiche a sostegno della Sanità locale. Siamo grati per questa particolare attenzione ai bisogni effettivi dei reparti in termini di strumenti e attrezzature. I professionisti nell’esecuzione delle procedure e i cittadini saranno i primi a trarne vantaggio”.